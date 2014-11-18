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Yaşam
Deutsche Welle

Kutup ayısı alarmı

Kuzey Kutbunda kutup ayılarının sayısının 2000 yılından bu yana yüzde 40 oranında azaldığı bildirildi.

18 Kasım 2014 23:29


Kanada'nın Kuzey Kutup Bölgesi ve ABD'nin Alaska eyaletindeki kutup ayısı sayısının son derece hızlı bir şekilde azaldığı tespit edildi. Kanadalı ve ABD'li bilim insanlarının ‘Ecological Applications‘ dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre 2000 yılından bu yana kutup ayılarının sayısında yüzde 40'lık azalma kaydedildi.

Gelişmeden en başta iklim değişimini sorumlu tutan araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle kutup ayılarının yaşam ve av alanı olan deniz üzerindeki taşıyıcı nitelikteki kalın buz tabakalarının eridiğine dikkat çekti. Araştırmacılar başka etkenlerin de rol oynayabileceğini kaydetti.

Araştırmaya göre kutup ayısı popülasyonunda en yoğun azalma 2004-2007 yılları arasında gözlemlendi. Bu dönemde Alaska'da 80 genç kutup ayısının düzenli olarak gözlemlendiğini, ancak aralarından sadece ikisinin hayatta kaldığını belirten araştırmacılar, bu dönemden sonra durumda iyileşme görüldüğünü, araştırmanın son yılı olan 2010'da kutup ayısı sayısının yaklaşık 900'de sabit kaldığını kaydetti. Araştırmacılar kutup ayıları, özellikle de genç hayvanlar için Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki koşulların hala elverişli olarak nitelendirilemeyeceği uyarısında da bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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