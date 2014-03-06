Kutsal kitaplarda da yer alan Lut Gölü kuruyor

Yeryüzünün en alçak noktası ve dünyanın tuz oranı bakımından en tuzlu üçüncü gölü kabul edilen Lut Gölü (Ölüdeniz), su seviyesinin alçalması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ürdün-İsrail-Filistin sınırındaki Lut Gölü'nün, su seviyesindeki alçalma ve göl sularının çekilmesi nedeniyle etrafında büyük oluklar açılmış durumda. Tuz oranının yüksekliği, akarsu çıkışı olmayan göle akan tek önemli kaynak olan Ürdün nehrinin sularının azalması, gölün etrafında büyük olukların oluşmasına, yağmur suyunun azlığı da yıllık su seviyesinin 80 santimetreye gerilemesine yol açıyor. Bu durum ise gölü kuruma tehlikesine maruz bırakıyor.

Ürdün hükümetine bağlı Doğal Kaynaklar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bessam Tıravne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Su seviyesinin yıllık 80 santimetreye alçalması nedeniyle Ölüdeniz tehlikede. Göl kenarında büyük oluklar açıldı. Bu oluklar bazı yerlerde 10 metreyi bulan çukurluklar haline geliyor" dedi.

Kızıldeniz'den Ölüdeniz'e su aktarılmasını amaçlayan proje hakkında bilgi veren Tıravne, projenin su seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacağını belirtti. Eski Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Su Uzmanı Sufyan Et-Tel ise rojenin birkaç santim dışında su seviyesini fazla yükseltmeyeceğini ifade etti. Tel, "Ölüdeniz'i eski su seviyesine çıkartmanın ilk yolu, İsrail'in elinde bulundurmaya çalıştığı Ürdün nehrini eski dönemindeki haline getirmektir" dedi.

İsrail, Ürdün ve Filistin arasında, Aralık ayında Dünya Bankası'nın Washington'daki merkezinde, bölgedeki su kaynakları sıkıntısını çözmek amacıyla Kızıldeniz'i Ölüdeniz'e bağlayacak su boru hattı inşa edilmesini içeren bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma ile Kızıldeniz ile Ölüdeniz arasında 180 kilometrelik bir boru hattı inşa edilerek, her yıl Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nden yaklaşık 100 milyon metreküp suyun Ölüdeniz'e aktarılması hedefleniyor. Ölüdeniz'e aktarılan suyun İsrail, Filistin ve Ürdün arasında paylaşılması amaçlanıyor.