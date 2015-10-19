Kutluğ Ataman'ın '28 Şubat'ı anlatan filmi bir ödül daha aldı

Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman'ın "28 Şubat" sürecini anlatacağı yeni filmi "Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler", Roma Film Festivali'nde, "Eurimages Özel Ödülü"ne layık görüldü. Senaryo, strateji ve planlama kategorilerinde şimdiden üç ödül alan filmin çekimleri devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ödül alan Kutluğ Ataman, yaptığı konuşmada, "Bu ödül sayesinde, bu çok önemli hikayenin anlatılmasına bir adım daha yaklaşmış olduk. 28 Şubat'ta mağdur olmuş bütün Türkiyeliler adına, Avrupalı dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ataman'ın yeni filmi daha önce, 33. İstanbul Film Festivali'nin "Köprüde Buluşmalar" bölümünde, Türkiye-Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu ödülünü, Avrupa'nın önemli festivallerinden "Saraybosna Film Festivali"nde ise ARTE ödülünü kazandı. Cannes Film Festivali'nde "L'atelier"e seçilen film, İtalya'da kazandığı ödülle de daha vizyona girmeden birçok ödülün sahibi oldu.

Ataman'ın "Kuzu" filmi ise geçen yıl Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" dahil 6 ödül kazanmıştı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek "Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler"in Türkiye yapımcılığını Tacım Açık üstleniyor.