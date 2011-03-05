Kutluay ve Şükür AKP'ye, Sancaklı MHP'ye

T24 - Siyasi partiler, haziran ayında yapılacak genel seçimler için sürpriz isimlere teklif götürdü.







Siyasete girmeye hazırlanan eski sporcu ve spor adamlarının büyük bölümü iktidar partisi olan AKP’yi tercih ediyor. Diğer isimlerin yaptığı tercih ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden yana oldu.

Genel seçimler yaklaştıkça spor camiasından TBMM’ye büyük ilgi var. Türk sporuna yıllarca hizmet etmiş sporcular ve spor adamlarımız TBMM çatısında görev yapmak için siyasete soyunuyor.

Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde, Mehmet Atalay, Hakan Şükür, Şeref Eroğlu ve İbrahim Kutluay AKP’den, Mahmut Demir, Vedat Bayram ve Saffet Sancaklı da MHP’den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü görevinde iken Türk sporuna büyük hizmetlerde bulunan Mehmet Atalay’ın adı ise hem milletvekilliği hem de Futbol Federasyonu Başkanlığı için çok ciddi şekilde geçiyor. Sızan haberlere göre Atalay’ı TBMM’ye kaptırmak istemeyen kulüplerin büyük bölümü, Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olması için yoğun baskı yapıyor. Mehmet Atalay her iki göreve de sıcak baktığını ifade ederken, son kararın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu söyleyerek, “Bizim teknik direktörümüz vardır o da Başbakanımızdır. Bizi nerede oynatırsa orada oynarız” demekle yetindi.



Mozaik oluşturacağız

Genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı için MHP’den aday olacağını açıklayan eski milli futbolcularımızdan Saffet Sancaklı da, “Yıllarca spora hizmet ettik. Sporu ne kadar siyasetten uzak tutsak da iç içe. Çocukluğumdan beri MHP’ye bir sempatim vardı. Meclisin her camiadan insanlarla bir mozaik olması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



