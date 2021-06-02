Kutlu Adalı'nın yeğeni: Mehmet Ağar’dan böyle bir şeyi kim istedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından yeniden gündeme gelen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili konuşan Adalı'nın yeğeni Nutku Karsu, “bu işi asker yaptı” dediği için dönemin polis genel müdürü Atilla Sav tarafından tutuklandığını söyledi. Karsu, “Mehmet Ağar’dan böyle bir şeyi kim istedi. Asıl araştırılması gereken budur” şeklinde konuştu.

Sedat Peker, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı yedinci videoda Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için kendisinden yardım istediğini ileri sürmüştü.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın haberine göre, yeniden gündeme gelen cinayetle ilgili konuşan Adalı’nın yeğeni, Nutku Karsu "Büyük resimde taşlar yerine oturmuştur geri kalan siyasi iradedir" dedi.

Cinayetin hemen öncesi ve sonrasında yaşananları anlatan Karsu "Dayım o gece bize yemeğe gelecekti. Gelemedi. Bahçeyi sulayacağım dedi, gazeteye gideceğim dedi. Gelemedi. Dayım hep balkonda otururdu. Televizyonun karşısında yatak sandalyesinde otururdu yanındaki sehpaya da radyosunu ve bir şişe su koyardı. Öldürüldüğü gün yerde yatarken su şişesinin kapağı elindeydi. Demek ki biri geldi ve onu çağırdı. Su içecekti, şişeyi açmıştı, kapağı elindeydi ve biri onu çağırdı, o da çıktı ve onunla cinayet yerine kadar yürüdü. Köpek gezdirmeye bile olsun evin dışına gece çıkmazdı, sevmezdi” dedi.

Karsu, cinayetin hemen sonrasında yaşananlarla ilgili olarak da şöyle konuştu: “Abim Tutku Karsu’yu o gece Kıbrıs gazetesinden aradılar, Kutlu Adalı dayısı olduğu için. Haberi onlardan aldık. Babam, abim, ben olay yerine gittik. Tabii giderken gördüğümüz, dayım yerdeydi. Çevre özel tim ile çeviriliydi. Bütün bölge çevriliydi. Dayımı askeri bir Land Rover’in arkasına koydular.”

"Vurulmadan önce hazırlardı"

Karsu, cinayetle ilgili Kıbrıs’ın kuzeyinde silahlı kuvvetlere bağlı olan ‘Sivil Savunma’ya dikkat çekerek, “Cinayetten önceki saatlerde Sivil Savunma'nın etrafında araçlar, insanlar vardı. Sormuşlar orada bekleyenlere hayırdır, diye. ‘Bir yere operasyon olacak onun için bekleriz’ demişler. Vurulmadan önce hazırlardı” dedi.

"'Bu işi asker yaptı" dediğim için tutuklandım"

Karsu, cinayetin hemen sonrasında başına gelenleri de şöyle anlattı: “Hemen ilk aklıma gelen “bu işi asker yaptı” oldu. Altıncı hissine güvenen bir kişiyim, o an aklıma hemen o geldi ve ağzımdan bu çıktı. O zamanki polis genel müdürü Atilla Sav da oradaymış ve duydu. Atilla Sav kim olduğumu sormuş, ‘yeğenidir’ denilince o gün tutuklandım. Sorguladılar neden böyle söyledim diye. Sarayönü’ndeki hücreye koydular. Ertesi gün akşamüstüne kadar kaldım. O olaydan mahkemeye çıktım, avukat tuttum, dava okundu. Davayı ‘sulhu bozucu hareketten, halkı kışkırtmadan’ dolayı açtılar. Sicilimde yazar hâlâ ‘sulhu bozucu hareketten ihtar’ diye. Hukukçu olduğum halde onu sildirmedim. O da bir hatıra dedim ve kaldı.”

"Mehmet Ağar’dan böyle bir şeyi kim istedi?"

Karsu sözlerine, “Mehmet Ağar’dan böyle bir şeyi kim istedi. Nereden nereye böyle bir şey istendi. ‘Kıbrıs’ı satacak, PKK’lı’ diyerek bunu kim istedi? Asıl araştırılması gereken budur. KKTC olarak bir devletsek siyasiler devlet olmanın gereğini şimdi yerine getirmeli" diye devam etti. "Meclisteki şimdi kurulan komite Türkiye’ye gitsin ve oradan istesinler, soruştursunlar. Şimdi bunun için fırsat vardır" diyen Karsu, şu ifadeleri kullandı:

"Madem devletiz gereğini yerine getirin"

"Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamalarından dolayı çok üzüldüm. Böyle bir olayı bu şekilde açıklamalarla geçiştirmeye çalışmaları çok üzücü. Bugün müzakerelerde iki devletli görüşme yapmak istiyoruz. O zaman devlet olduğunu göster. Neticede bir ihbarname var. Sedat Peker’in söylediği isimler yalanlamadı, ‘doğrudur görüştük’ dedi. Madem devletiz gereğini yerine getirin. Neticede sen bir aileyi söndürdün, Kıbrıslı bir vatansevere karşı yapılan bu cinayeti bu şekilde geçiştiremezsiniz. Şimdiki Başbakan ve Cumhurbaşkanı o dönem siyasetin içinde bile değildi bu onlar için de fırsattır. Neden böyle davranıyorlar? Ne var yani? Niçin üstüne gitmezler? Sedat Peker’in anlattıklarının yalan olduğunu düşünmüyorum. Sivil Savunmaya gidildi, görüştüklerini hepsi onayladı. Büyük resimde taşlar yerine oturmuştur geri kalan siyasi iradedir.”

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