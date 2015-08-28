Kutalmış Türkeş'ten ağabeyi Tuğrul Türkeş'e kafiyeli gönderme

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu her fırsatta babası Alparslan Türkeş’e dil uzatarak haddini aşmakla suçlayan, 7 Haziran seçimlerinden önce AKP’den istifa eden Ahmet Kutalmış Türkeş, seçim hükümeti bakanlığı teklifini kabul eden ağabeyi MHP Milletvekili Tuğrul Türkeş’e dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, eski AKP Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, “Gün ola harman ola, şimdilik ona elveda, yolu düşerse bir gün bana, yardım ederim ben ona” dedi.

Kutalmış Türkeş, seçimlerden hemen önce istifa ederken özellikle partisinin seçim beyannamesini hedef almıştı. “Anayasadan ‘Türk’ adının çıkarılacağı, başkanlık sistemi adı altında 92 yıllık devletin bölünerek federasyon ve özerk alanlara dönüştürüleceği tuzağını fark ettiğini” belirten Türkeş, şöyle demişti:

“Seçim beyannamesindeki bu ve benzeri istekler, Türkiye’yi bölmek isteyen terör hareketinin ve arkalarındaki karanlık güçlerin istekleriyle ya benzeşmekte ya da birebir örtüşmektedir. Yılın 365 günü demokrasi sözünü dillerinden düşürmeyenlerin, böylesine tehlikeli bir seçim beyannamesi hazırlanırken bir kez olsun halkın iradesinin temsilcisi olan milletvekillerinin görüşlerini almamaları, iddia ettikleri ileri demokrasi seviyelerinin ispatıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde milli ve siyasi iklimin süratle bozulmaya yüz tuttuğunu gördükten sonra, bu partide görev yapmanın büyük bir manevi, milli ve vicdani vebal yükleyeceği inancına kanaat getirdiğim için, tarihe not düşmek amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.”

'Kaça ihanet ettin?'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in Başbakan Davutoğlu’nun seçim hükümetinde yer alma teklifini kabul etmesi siyasette soğuk duş etkisi yarattı. MHP yönetimi, Türkeş’in ihraç edilmesi için işlemlere başlarken, parti kurmaylarından sert tepki yükseldi. Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, “Türkeş soyadına ve Türklük davasına kaça ihanet ettin?” diye sordu.

'Adamlık herkese nasip olmaz hem de soyadına rağmen'

Balyoz davası kapsamında 2010 yılında tutuklanarak cezaevine konan ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘ihlal’ kararı üzerine tahliye edilerek Meclis’e gelen eski Özel Kuvvetler Komutanı, emekli korgeneral ve eski MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, seçim hükümetinde bakanlık teklifini kabul eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’e bir tepki gösterdi. Alan, Twitter hesabından “Adamlık nedir? İsim mi, rütbe mi, makam mı, servet mi? Hayır! Adam olmak başka bir şeydir. Herkese nasip olmaz. Hem de soyadına rağmen” mesajını paylaştı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise CNN Türk canlı yayınında Tuğrul Türkeş’in soyadına uygun haraket etmediğini belirterek “Bu zatın soyisminin hatırasına aykırı bir şekilde davranmış olmasının hesabını herhalde kendisi verecektir” dedi. Bakanlık teklifinden önce görüşmelerin yapıldığını da iddia eden Vural şöyle devam etti: “Bugün Sayın Başbakan’ın ifade ettiği ‘Direndi, dirayetli davrandı, sıkıntı altındaydı’ ifadeleri, demek ki bundan önce bu konuda görüşme yaptıklarını, Güneş motel değil de Saray otelinde görüşmelerin yapıldığını gayet açık ve net ortaya koyuyor.”