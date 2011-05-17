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Çevre

Kütahya'da yer altı sularına siyanür karıştı!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Kütahya’daki yer altı suyunda siyanür sızıntısı olup olmadığıyla ilgili analiz raporunu açıkladı: “Siyanür yer altı s

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Kütahya’daki yer altı suyunda siyanür sızıntısı olup olmadığıyla ilgili analiz raporunu açıkladı: “Siyanür yer altı sularına ulaştı.”


Çamur barajında meydana gelen kazanın ardından, 12.05.2011 tarihinde Greenpeace tarafından alınan numuneler, siyanür ölçmeyle ilgili akredite olmuş bir laboratuarda analiz ettirildi.  Analiz sonucuna göre kazanın 5. gününde siyanür sızıntısı 4,5 km ötedeki Köprüören Köyü su kaynaklarına ulaştı. Ayrıca, içme suyunda hiç bulunmaması gereken ancak en fazla 0,050 ppm düzeyinde olmasına müsaade edilen siyanür miktarının 0,071 ppm olduğu tespit edildi.
 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, müsaade edilen limit değerinin %40 daha üzerine çıkan siyanürün halk sağlığını tehdit ettiğini bir kez daha yineledi.
 
Analiz sonucuna göre, bölgedeki yer altı suyu içilmez duruma geldi. Rapor nedeniyle vatandaşlar, köy muhtarları aracılığıyla uyarıldı. Ayrıca yapılan açıklamayla,  Kütahya Valiliği’ne bölgeye içme ve kullanma suyu gönderilmesi çağrısı yapıldı.

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