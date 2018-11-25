Kütahya'da Domaniç Ortaokulu'ndan 'Muallim' klibi

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından \'Muallim\' adlı klip hazırlandı.

Domaniç Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Muallim klibi, Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte gösterime sunuldu. Muallim klibi salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Klibin yaklaşık bir aylık bir çalışma ile tamamlandığını belirten Domaniç Ortaokulu Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, \"Muallim klibi hazırlandığı aşamada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz doyasıya eğlendik. Klip salonu dolduran seyircileri güldürdü. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım\" dedi.

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