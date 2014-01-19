Kütahya'da 5 bin kişi yağmur ve kar duasına çıktı



Gediz ilçesinde yaklaşık 3 aydır yağmur ve kar yağışı olmamasından dolayısıyla 5 bin kişi "yağmur ve kar duası" yaptı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda Ulu Cami İmam Hatibi Ahmet Akşen ve 5 bin vatandaş, yeni yılın kazasız, belasız, afetsiz geçmesi, kar ve yağmur yağması için dua etti.

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, duanın ardından yaptığı açıklamada, ocak ayının ortasına gelinmesine karşın hala, kar ve yağmur yağmadığını söyledi.

Bu yüzden ilçede kuraklık yaşandığını belirten Saraoğlu, şöyle konuştu:

''Bir an önce kar ve yağmurun yağması, ürünlerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla yağmur duasına çıktık. Büyüklerimiz geçmişte böyle kurak geçen bir mevsimde yağmur duasına çıkmış ve topraklara bereket yağmış. İlk kez ocak ayında yağmur duası gerçekleştiriyoruz. İnşallah duamızın ardından çiftçilerimizin isteği olur. Kar ve yağmur yağarsa, toprak ve ürünler suya doyar.''

Daha sonra hayırseverler tarafından yemek ikram edildi.