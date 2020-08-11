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Yaşam

Kütahya'nın bir ilçesinde düğün, sünnet, nişan organizasyonları yasaklandı

11 Ağustos 2020 22:03

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve Beyköy Mahallesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonların 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandığı açıklandı.

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