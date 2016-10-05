Kuşun çarptığı THY uçağı, piste geri döndü

İstanbul-Ankara seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra bir kuşun çarpması nedeniyle, Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, THY TK-2174 sefer sayılı TC-JNC kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Ankara seferini yapmak üzere saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçağa havalandıktan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Olay üzerine sorumlu kaptan pilot Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek iniş için izin istedi.

THY uçağı saat 19.50'de sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaparken yetkililer, yolcuların tahsis edilen başka bir uçakla Ankara'ya gönderileceğini söylediler.