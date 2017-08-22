T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kuşum Aydın: Maymunlar benim kadim dostum

İSTANBUL (DHA) - ÜNLÜ şarkıcı Aydın, Vialand Tema park’a gelerek eğlence dolu bir gün geçirdi

22 Ağustos 2017 12:16

İSTANBUL (DHA) - ÜNLÜ şarkıcı Aydın, Vialand Tema park’a gelerek eğlence dolu bir gün geçirdi. Vialand Tema park içinde Saray Salıncağı’ndan, Fatih’in Rüyasına kadar pek çok üniteyi gezen Kuşum Aydın, hayranları ile sık sık fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Neşeli tavırları ile herkesin ilgi odağı olan Aydın yaptığı açıklamalarla yanındakilere de keyifli dakikalar yaşattı. Aydın, ‘’Burada adeta çocukluğuma geri döndüm, buraya gelen yaşlanmaz, ben de Benjamin Button gibi bakın her dakika gençleşiyorum’’ dedi.

Vialand Tema Park’taki eğlenceli gezisi sonrasında yine Vialand’de bulunan Jungle İstanbul’u da ziyaret eden Aydın yaptığı açıklamalarla yanındakileri kahkahalara boğdu. Maymunların olduğu bölümde, maymunları dikkatle inceleyen Aydın ‘’Maymunlar benim kadim dostumdur, hep çevremde vardır, asla eksik olmazlar’’ dedi.

Gün boyunca neşeli tavırları ile herkesin gönlünü kazanan ünlü sanatçı, tekrar ziyaret etme temennisi ile eğlence kompleksinden ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAydın Vialand TemaVialand TemaSaray Salıncağı’ndan Fatih’in RüyasınaKuşum AydınNeşeliAydınBenjamin ButtonVialand Tema Park’takiVialand’deJungleMaymunlarınGünFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24