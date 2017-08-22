Kuşum Aydın: Maymunlar benim kadim dostum

İSTANBUL (DHA) - ÜNLÜ şarkıcı Aydın, Vialand Tema park’a gelerek eğlence dolu bir gün geçirdi. Vialand Tema park içinde Saray Salıncağı’ndan, Fatih’in Rüyasına kadar pek çok üniteyi gezen Kuşum Aydın, hayranları ile sık sık fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Neşeli tavırları ile herkesin ilgi odağı olan Aydın yaptığı açıklamalarla yanındakilere de keyifli dakikalar yaşattı. Aydın, ‘’Burada adeta çocukluğuma geri döndüm, buraya gelen yaşlanmaz, ben de Benjamin Button gibi bakın her dakika gençleşiyorum’’ dedi.

Vialand Tema Park’taki eğlenceli gezisi sonrasında yine Vialand’de bulunan Jungle İstanbul’u da ziyaret eden Aydın yaptığı açıklamalarla yanındakileri kahkahalara boğdu. Maymunların olduğu bölümde, maymunları dikkatle inceleyen Aydın ‘’Maymunlar benim kadim dostumdur, hep çevremde vardır, asla eksik olmazlar’’ dedi.

Gün boyunca neşeli tavırları ile herkesin gönlünü kazanan ünlü sanatçı, tekrar ziyaret etme temennisi ile eğlence kompleksinden ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)