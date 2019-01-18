Kuşu kurtarırken akıma kapılıp ellerini kaybeden Ramazan'a protez kol takıldı

Ağrı'nın Günbuldu köyünde kanadı elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve elleri yanan Ramazan Taşdemir'e protez kol takıldı.

Uzun süre tedavisi süren Ramazan Taşdemir'e Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile 1,5 ay önce Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez kollar takıldı. 10 gün önce taburcu olan Taşdemir, memleketi Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyüne döndü.

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Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan olayın ardından Taşdemir'in yanan kolları dirsek altından kesilmek zorunda kalmıştı.

18 yaşındaki Ramazan Taşdemir, "Kollarıma alışmaya çalışıyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan görsem yine hiç düşünmeden kurtarırım" dedi.

Direğe çıkıp kuşu kurtarmıştı

Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı.

Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Ramazan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi.

Ağrı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Taşdemir'in üçüncü derece yanık oluşan elleri, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası dirsek altından kesildi.

Haberin ardından yurt içinden ve dışından birçok kişi ve dernek, Ramazan Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir'i arayarak yardım etmek istediklerini söylemişti.

Kollarına alışmaya çalıştığını belirten Ramazan Taşdemir ise "Çok güzel, yavaş yavaş alışıyorum kollarıma. Hayatı sürdürüyorum. Kameraların karşısına çıkmak istemiyorum. Yine yardıma muhtaç bir hayvan görsem hiç düşünmeden kurtarırım. Destek olanlara teşekkür ederim" diye konuştu.