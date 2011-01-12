T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kuşlar gripten değil alkolden ölmüş

Romanya'da kuş gribi yüzünden öldüğü sanılan yüzlerce sığırcık kuşunun ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.

12 Ocak 2011 02:00

T24- Romanya'da kuş gribi yüzünden öldüğü sanılan yüzlerce sığırcık kuşunun ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. ABD'nin Arkansas eyaletindeki kuş ölümlerinin havayi fişekler yüzünden, İsveç'tekilerin ise araba çarpması sebebiyle yaşandığı açıklanmıştı. Bursa'da gerçekleşen kuş ölümlerinin ise neden kaynaklandığı henüz belirsiz.

Ülkenin doğusundaki Constanta şehrinin sakinleri cumartesi günü yüzlerce sığırcığın kuş gribi sebebiyle öldüğünü sanıp, yetkillere haber verdiler.

Şehirdeki hayvan sağlığı yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucu sığırcıkların, aşırı miktarda yedikleri "mark" isimli bir üzüm yüzünden öldüklerini tespit etti.

Şarap yapımında kullanılan sözkonusu üzümlerin kuşlar tarafından, şehirdeki bir şarap fabrikasının atıkları arasından bulundukları tahmin ediliyor.

Şehirdeki hayvan sağlığı birimi Dvsva, Agerpres haber ajansına yaptığı açıklamada kuşların ölümünün alkol zehirlenmesi olduğunu belirtti.

Romanya'daki sığırcık ölümleri, geçtiğimiz günlerde ABD ve İsveç'te yaşanan toplu kuş ölümleri vakalarının ardından yaşandı.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki kuş ölümlerinin havayi fişekler yüzünden, İsveç'tekilerin ise araba çarpması sebebiyle yaşandığı açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24