Kuşlar gripten değil alkolden ölmüş

T24- Romanya'da kuş gribi yüzünden öldüğü sanılan yüzlerce sığırcık kuşunun ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. ABD'nin Arkansas eyaletindeki kuş ölümlerinin havayi fişekler yüzünden, İsveç'tekilerin ise araba çarpması sebebiyle yaşandığı açıklanmıştı. Bursa'da gerçekleşen kuş ölümlerinin ise neden kaynaklandığı henüz belirsiz.

Ülkenin doğusundaki Constanta şehrinin sakinleri cumartesi günü yüzlerce sığırcığın kuş gribi sebebiyle öldüğünü sanıp, yetkillere haber verdiler.

Şehirdeki hayvan sağlığı yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucu sığırcıkların, aşırı miktarda yedikleri "mark" isimli bir üzüm yüzünden öldüklerini tespit etti.

Şarap yapımında kullanılan sözkonusu üzümlerin kuşlar tarafından, şehirdeki bir şarap fabrikasının atıkları arasından bulundukları tahmin ediliyor.

Şehirdeki hayvan sağlığı birimi Dvsva, Agerpres haber ajansına yaptığı açıklamada kuşların ölümünün alkol zehirlenmesi olduğunu belirtti.

Romanya'daki sığırcık ölümleri, geçtiğimiz günlerde ABD ve İsveç'te yaşanan toplu kuş ölümleri vakalarının ardından yaşandı.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki kuş ölümlerinin havayi fişekler yüzünden, İsveç'tekilerin ise araba çarpması sebebiyle yaşandığı açıklanmıştı.