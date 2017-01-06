Kuşlar: Dinozorların tükenmeyen nesli

Bilim dünyasında bugüne kadar kuşsal ve kuşsal olmayan dinozorlar arasında yumurtadan çıkma süresi bağlamında fark olmadığı görüşü hakimken, yeni yayınlanan bir araştırma bununla zıt bulgular ortaya koydu. Dinozorların soyundan gelen kuşların hayatta kalma nedeninin, civcivlerin yumurtalarından hızlı bir şekilde çıkmasının olabileceği düşünülüyor.

ABD'li araştırmacılar, soyu tükenmiş olan 'kuşsal olmayan' dinozorların yumurtada gelişmelerinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirledi. Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bilim insanları uzun kuluçkaya yatma süresinin dinozor türünün neslinin tükenmesine yol açtığına dair kanıta ulaştı.

Araştırmacılar şimdiye kadar 'kuşsal' ve 'kuşsal olmayan' iki türün de kabaca benzer kuluçka süresine sahip olduğundan yola çıkıyordu. Dergide, "Kuşlar yaşayan dinozorlar olduğu için yumurtadan kısa sürede çıkma durumunun tüm dinozorlar için geçerli olduğu varsayılıyordu" ifadesi yer aldı.

Hayatta kalmayı başaran dinozorlar

Araştırmacılar, tahminen 76 milyon yıl önce yaşamış iki kuşsal olmayan dinozorun diş fosilini inceledi. Analiz sürecinde von Ebner çizgileri adı verilen bir yaş belirleme yöntemi kullanıldı. Araştırma sonucunda, bu iki bebek dinozorun kuşlardan ziyade sürüngenlere benzer bir süre zarfında büyüdüğü sonucuna ulaşıldı.

Dinozorların neslinin yaklaşık 60 milyon yıl önce neslinin tükendiği biliniyor. Bunun ardında yatan nedenin ne olduğu henüz tam olarak bilinmese de, küresel sıcaklığın hızla düşmesinin ve bir asteroit çarpışmasının temel rolü oynamış olabileceği düşünülüyor. Fosil kayıtları, kuşların dinozor soyundan gelen ve gerçekleşen kitlesel yok oluş esnasında hayatta kalan tek tür olduğunu gösteriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Richard Connor