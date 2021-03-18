Trump'ın Orta Doğu politikasının mimarlarından "damat" Kushner, sessizliği Biden'a ılımlı mesajlar verdiği bir köşe yazısıyla bozdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu yıllarda danışmanlığını da yapan damadı Jared Kushner, pazar günü Wall Street Journal için yazdığı Orta Doğu'yu merkezine alan köşe yazısı ile sessizliğini bozdu.

Trump'ın görevini devretmesinden bu yana medyada pek yer bulamayan Kushner yazısında Orta Doğu'da normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmaları'nı hatırlattı ve Biden'ı ''Orta Doğu'da kaydettikleri ilerlemenin üzerine koymaya'' davet etti. Kushner WSJ için kaleme aldığı satırlarda sıklıkla Trump dönemi politikalarını övse de Biden'a da Orta Doğu'da "normalleşme sürecini" ilerletmesi için çağrıda bulundu.

Trump yönetiminde Orta Doğu'da barış süreci, Ceza Adaleti Reformu gibi geniş kapsamlı sorumluluklar ile görevlendirilen Kushner, Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri gözlerden uzakta kalmayı tercih ediyordu. Kushner, eşi Ivanka Trump ile birlikte Washington'dan Miami'ye taşındı.

CNN'in araştırmasına göre Trump'ın Mar-a-Lago'dan siyasete dönüşü planlanıyor.CNN'e konuşan bir kişi Kushner'in şu an siyasetten çıktığını belirtti. Başka iki kişi ise Trump'ın yakın çevresine Kushner'e kızgınlığını belirttiğini söyledi.

Kushner, Eylül 2020'de Fas ve Sudan ile imzalanan ve daha sonra İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ABD'nin arabuluculuğunu yaptığı barış anlaşması olan Abraham Anlaşmaları'nın mimarlarındandı. Anlaşma her iki ülkenin tarihinde ilk kez siyasi ve ekonomik bağların kurulmasını sağladı.

Pazar günkü yazısında Kushner, Biden yönetiminin geçen ay Avrupa Birliği'nin ABD ve diğer imzacılar ile nükleer müzakereye katılma teklifini reddeden İran ile diplomasiye açık olmasını övdü.Biden ise, ABD'nin İran ile müzakere masasına geri dönmek için yaptırımlara devam edeceğini ve önlemin ancak Tahran'ın uranyum zenginleştirmeyi bırakması durumunda uygulanacağını belirtti.

Kushner, ''Bununla birlikte Biden yönetimi, Trump yönetiminin asla sahip olmadığı bir şeye sahip, İran ile bir ilişki. Birçok kişi, Biden ekibinin Avrupa ile çalışma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı olarak bilinen İran anlaşmasına yeniden katılma teklifinden rahatsız oldu. Ben bunu akıllıca yapılmış bir diplomatik hareket olarak gördüm.'' sözlerini kullandı. Kushner, ''Biden yönetimi İran'ın blöfünü gördü. Avrupalılara JCPOA'nın öldüğünü sadece yeni bir çerçevenin gelecek için istikrar getireceğini gösterdi. İran yalnızca müzakereleri başlatmak için bir ödül istediğinde, Biden reddederek doğru olanı yaptı.' diyerek devam etti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Trump'ın Orta Doğu'da barış ile ilgili çalışmalarına övgüde bulundu, ''Ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımlarına yol açan girişimler çok iyiydi, devamını getirmek istiyoruz'' sözleri ile belirtti.

Kushner Biden yönetimi ile ilgili '' Masa hazır. Akıllı olursa, Biden yönetimi bu tarihi fırsatı Orta Doğu'nun potansiyelini açığa çıkarmak, ABD'yi güvende tutmak ve bölgenin çatışma ve istikrarsızlık kuşağını geride bırakmasına yardım etmek için kullanacak.'' sözlerini kullandı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Kushner, Orta Doğu'ya odaklanarak Beyaz Saray'da geçirdiği zaman hakkında bir kitap yazmayı planlıyor.