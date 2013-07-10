Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi'nin tartışma kaynağı Kuşdili Çayırı’ndaki AVM projesi iptal ediliyor.

Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin gündemine gelecek plan değişikliğine göre eski pazar alanının tamamı yeşil alan olacak, altına da 2 katlı otopark yapılacak. Kadıköylüler’in 7 bin 369 dilekçeyle itiraz ettiği tarihi Kuşdili Çayırı’na AVM projesini mimar Hakan Kıran hazırlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazları haklı bularak, 150 bin metrekarelik inşaat alanını 20 bin metrekareye indirmişti. İBB Meclisi, temmuz ayı toplantılarının ilk birleşiminde, Büyükşehir’in talebi doğrultusunda, “Kadıköy ilçesi Kurbağalıdere ana koluna ilişkin ıslah projesi doğrultusunda onanan 14 Mayıs 2013 tarihli 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarında değişiklik yapılması hakkındaki Planlama Müdürlüğü’nün teklifini” komisyona havale etti. Bu hafta İBB Meclisi gündemine gelmesi beklenen değişikliğin, iktidar ve muhalefet üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Plan değişikliğine göre yapımı düşünülen Kuşdili Projesi tamamen iptal edilecek, alanın tamamı yeşil alan olarak tasarlanacak, altı da kısmen 2 katlı otopark olacak.

Bölge halkı sahip çıkıyor

Kuşdili Çayırı Projesi, Kuşdili Çevre Bileşenleri Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edilmişti. Protestocular, Kuşdili Çayırı’nın tarihteki kimliğinde olduğu gibi yeşil alan olarak halkın kullanımına açılmasını, tescilli ağaçların tekrar dikilmesini istemişti. Kuşdili Çayırı Çevre Gönüllüleri’nin öncülüğünde oluşan Çevre Platformu Bileşenleri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Fenerbahçeliler Derneği, Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kadıköy Kent Konseyi üyeleri, TKP, ÖDP, Yeşiller Sol Gelecek, Atatürkçü Düşünce Derneği, ÇYDD, Onuncu Köy Derneği ve Toplumcu Mimar Mühendisler Meclisi’nden oluşuyor.