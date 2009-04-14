Kuşcenneti'ne mahkemeden koruma kalkanı

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, dönemin Çevre ve Ormanı Bakanı Osman Pepe, Bakanlık Müsteşarı ve Milli Parklar Genel Müdürü imzasıyla alınan, İzmir Kuşcenneti'nin `Yaban Hayatı Koruma Sahası' statüsünün kaldırılması kararını iptal etti.



Uluslararası üne sahip, 245 farklı kuş türünün yaşadığı İzmir Kuşcenneti'nin, `Yaban Hayatı Koruma Sahası' statüsü 2007 yılında, dönemin Çevre ve Ormanı Bakanı Osman Pepe, Müsteşar ve Milli Parklar Genel Müdürü'nün imzasıyla kaldırıldı. Çevrecilerin tepki gösterdiği bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Ege Doğa Derneği ile İzmir Barosu avukatları Noyan Özkan ve Uğur Kalelioğlu dava açtı. Aynı zamanda Ege Doğa Derneği üyesi olan Avukat Yelda Kullap da dava açanların avukatlığını üstlendi.



İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ethem Taşkavak, Doç. Dr. Okan Özaydın ve aynı üniversitenin Ziraat Fakültesi Peysaj Mimarlığı bölümünden Prof. Dr. Ümit Erdem'den oluşan bilirkişi heyeti, İzmir Kuşcenneti'nin `Yaban Hayatı Koruma Sahası' statüsünün devamı gerektiği yönünde rapor hazırladı. Mahkeme heyeti, dava sürecinde önce koruma statüsünü kaldıran kararın yürütmesini durdurdu. Son olarak da İzmir Kuşcenneti'nin `Yaban Hayatı Koruma Sahası' statüsünü kaldıran kararı iptal etti.



`Amaç, Çamaltı Tuzlası'nı özelleştirmek'



İki ulusal, bir uluslararası yasal koruma statüleri ile korunan İzmir Kuşcenneti'nin içinde yer aldığı Tekel Çamaltı Tuzlası'nın özelleştirilmesi konusunun, 2006 yılında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gündeme getirildiğini kaydeden Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı, ``Çamaltı Tuzlası'nın özelleştirilmesine engel olan Yaban Hayatı Koruma Sahası statüsünün bu nedenle 2007 yılında, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden kaldırıldığını söyledi. Ancak açılan dava sonucunda, Bakanlığın kararının iptaliyle İzmir Kuşcenneti'nin tekrar Yaban Hayatı Koruma Sahası statüsü kazandığını kaydetti.



Bu kararın, Tekel Çamaltı Tuzlası ve Kuşcenneti'nin kiralanmasının önünde yasal bir engel oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sıkı, ``Mahkeme kararına göre buranın kiralanması ve devri mümkün değildir'' dedi. Prof. Dr. Sıkı şöyle konuştu:



"İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi kararına; Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığını saygılı olmaya ve Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü de bu kararı en kısa zamanda uygulamaya davet ediyoruz. Alınan bu karar Kuşcenneti'nin gelecek kuşaklara aktarılması için yasal bir güvence niteliğindedir.''



(DHA)

