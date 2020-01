Kuşadası'nda uluslararası sanat rüzgarı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki tarihi Kervansaray\'da 7\'nci Uluslararası Ege Art Sanat Günleri kapsamında Uluslararası İpek Yolu Sanat Çalıştayı düzenlenirken, bu yıl dördüncüsü yapılan Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı ise Old Town Tanneries\'te başladı.

Kuşadası ilçesi iki ayrı uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ege Üniversitesi ve Kuşadası Belediyesi\'nin işbirliğinde bu yıl 7\'nci kez düzenlenen Kuşadası Ege Art Uluslararası Sanat Günleri, Kervansaray\'da Uluslararası İpek Yolu Sanat Çalıştayı ile başladı. İpek Yolu Çalıştayı\'na katılmak amacıyla Kuşadası\'na gelen 14 farklı ülkeden 21 ressam Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı\'nda 2 Ekim tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. İngiltere\'den Robın Cuter, Romanya\'dan Constın Brenau, Darıusz Przewiezlikowski, Joanna Przewiezlikowski, Polonya\'dan Kazimierz Kalkowski, Anna Kalkowska, İga Kalkowska, Hollanda\'dan Shefget Avdush Emını, Bangladeş\'den Kazi Sahid, Dağıstan\'dan Patımat Guseynova, Mısır\'dan Ahmet Hameda, Makedonya\'dan Burım Ukici, Çin\'den Sıen He, Özbekistan\'dan Liana Almyasheva, Abdumalıkow Shukhrat, Ukrayna\'dan Violetta Mıshchenka, Pakistan\'dan Halem Khan Breach, Fas\'tan Khira Jalil ve Türkiye\'den Burak Erim, Ümit Yiğit ile Mustafa Haykır olmak üzere 21 ressam ve akademisyenin yaptığı tablolar, 2 Ekim tarihinde İbramaki Sanat Galerisi\'nde sergilenecek.

SERAMİK SANATÇILARI ÇALIŞTAYDA

Kuşadası\'nda 4\'üncü Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı ise Old Town Tanneries\'te start aldı. Turizmci işadamı adına kurulan Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat Eğitim Vakfı\'nın Kuşadası Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlediği çalıştay dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen seramik sanatçılarını buluşturdu. M.Tüzüm Kızılcan başkanlığındaki Seramik Çalıştayı\'na Çin, Japonya, Romanya, İran, Hindistan, Kore, Thailand, Singapur\'un yanı sıra Türkiye\'den Mimar Sinan, Hacettepe, ODTÜ, Akdeniz, Dokuz Eylül, Anadolu Üniversitesi\'nden sanatçılar katıldı. Çalıştay, 4 Ekim tarihinde düzenlenecek sergi ve gala kokteyli ile sona erecek. Dünyaya güzellikleri kültür ve sanatın getirdiğini söyleyen CHP\'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, \"22 farklı ülkeden seçkin ressam ve seramik sanatçısı Kuşadası\'nda sanat rüzgarı estirecek. Böylece Kuşadası sadece turizmle değil, sanatla da uluslararası alanda ismini duyuruyor. Resim ve seramik sanatlarına ilgi duyan herkesi Kuşadası\'na bekliyoruz. Sanatçıların atölye çalışmalarını izlemek, onlarla tanışıp fikir alışverişinde bulunmak ilginç bir deneyim olacak\" diye konuştu.



