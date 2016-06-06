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Yaşam

Kuşadası'nda batırılan uçak balıklara yuva oldu

Uçağın sualtı turizminin geliştirilmesi için batırıldığı belirtildi

06 Haziran 2016 13:46

Sualtı turizminin gelişmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Körfezi’nde batırılan Airbus A 300 tipi uçak, sualtı fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Tüm pencereleri ve kapıları açık olan uçağın pek çok deniz canlısına yuva olacağı hatta balık sürülerinin uğrak yeri olacağı düşünülüyor.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak İstanbul’dan 5 tıra yüklenerek Kuşadası’nda batırılan 54 metre uzunluğundaki Airbus A 300 tipi uçak, yeni evinde deniz canlılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da katılımıyla batırılan uçağa ilk dalanlar dev uçağın sualtındaki heybetini görüntüledi. Tüm pencereleri ve kapıları açık olan uçağın pek çok deniz canlısına yuva olacağı hatta balık sürülerinin uğrak yeri olacağı düşünülüyor.

 

Eşşiz bir manken

 

Kuşadası’nda turizmin çeşitlendirilmesi ve yılın sualtı turizminin 12 aya yayılmasının en büyük hedefleri olduğunu belirtirken sualtı fotoğrafçısı Bülent Kılınç, “Herkesin dalabileceği derinlikte olduğu için yurtdışından özellikle Avrupa’dan gelecek sualtı tutkunlarının da çekim merkezi olacak. Çünkü, kanat açıklığı ve boyuyla çok heybetli görülüyor. Pencere ve kapılarının açık olması kendisine yeni yuva arayan balık sürülerini hatta ahtapotları bile çekecektir. Tüm temizliği yapıldığı için canlı yaşamının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Sualtı fotoğrafçıları için ise eşsiz bir cansız manken olacak” dedi.

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AirbusKuşadası KörfeziAydın Büyükşehir Belediyesi

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