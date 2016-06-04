Kuşadası'nda dalış turizmi için 'uçak' operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi dalış turizmini cazip hale getirmek ve resif olarak kullanılmak üzere Airbus A300 yolcu uçağını denize batıracak.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, İstanbul’dan parçalara ayrılarak 5 TIR ile ilçeye getirilen Kuşadası Körfezi’ne 28 Mayıs batırılacağı belirtilen uçağın, resif olarak kullanılmak üzere batırılan bu büyüklükteki ilk uçak olacağı açıklandı. 1 Nisan’da Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’ne getirilen uçak burada monte edilerek hazırlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir havayolu şirketinden 270 bin liraya satın alınan uçağın denize indirilmesi için hazırlıkları 40 kişilik ekip yürütüyor.

En büyük ama ilk değil

Bugüne kadar Antalya, Kaş ve Kemer’de 2009 yılından bu yana bu amaçla denize batırılan sadece üç küçük uçak bulunuyor. Biri iki kişilik Türk Hava Kurumu, bir diğeri askeri nakliye uçağı, üçüncüsü 10 kişilik yine pervaneli bir uçak. Düzce Akçakoca’da ise C47 tipi uçak resif amaçlı batırılmıştı, bir diğer C47 tipi, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan bir uçak ise İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan açıklarında batırılmıştı.