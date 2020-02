Kuşadası'da güzellik yarışması yapıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde \'Miss World League Of Beauty and Fashion 2018\' adlı Dünya Moda ve Güzellik Yarışması gerçekleşti.

Miss World League Of Beauty and Fashion 2018, Kuşadası\'ndaki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı. 21 ülkeden güzeller katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, turizmci Hüsnü Uçar, Ali Eğilmez, Nataliya Vasserman, Carolyn Anastasia, Yana Morgunova ve Kristine Khachatryan jüride yer aldı. Güzeller önce ilginç yöresel kıyafetler,ardından da bikiniyle podyumda boy gösterdi. Romanya\'dan 27 yaşındaki Lavina Grigore 1\'inciliği kazandı. Yarışmada 2\'nciliği Belarus\'tan Svitlana Grishina, 3\'üncülüğü Moldova\'dan Iulııa Gaiduk, Türkiye\'yi temsil eden Dilara Bilir ise 4\'üncülüğü elde etti.



