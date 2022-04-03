Kuşadası’ndan Samos'a feribot seferleri yeniden başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, pandemi nedeniyle Yunanistan’ın turistik adası Samos’a 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri yeniden başladı. Kuşadası Limanı’ndan ‘Sea Star Rhodes’ isimli katamaran 19 yolcusuyla Samos’a hareket etti.

Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos ve Patmos adaları arasında karşılıklı olarak yapılan feribot seferlerinde pandemi nedeniyle 2 yıldır uygulanan kısıtlama geçen 7 Şubat'ta kaldırıldı. Kararın ardından Kuşadası’ndan Samos’a ilk feribot seferi bugün yapıldı. Kuşadası Limanı’na yanaşan ‘Sea Star Rhodes’ isimli katamaran, 19 yolcusunu aldıktan sonra Samos’a doğru hareket etti.

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş, “Samos’a Nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleyeceğiz. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracağız. Turizmciler olarak 2 yıldır çok zor günler geçiriyorduk. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum” diye konuştu.

Feribot seferlerinin yeniden başlaması, Kuşadası'nda deniz turizmine hareket getirmesi bekleniyor. Uzun bir aradan sonra tekrar Samos’a gittiği için çok mutlu olduğunu belirten Binali Dikme, “Eşimle birlikte yurt dışında yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle 2 yıldır Samos’a gidemiyorduk. Seferlerin yeniden başlamasına çok sevindik” dedi.

Kuşadası’nda esnaflık yapan Şaban Şenok ise, “Feribot seferlerinin başlamasını iki taraf da özlemle bekliyordu. Feribot turları, ekonomik açıdan hem Kuşadası’na hem de Samos’a önemli katkı yapacak. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.