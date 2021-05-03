Kuşadası'nda bir köpek balığı kıyıya vurdu; "Balıkçı ağlarına takıldığı için ölmüş olabilir"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3,7 metre uzunluğunda 'boz camgöz' cinsi bir köpek balığı sahilde ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemede köpek balığında herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı. Köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti. (DHA)