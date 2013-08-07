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Sağlık

Kuş virüsü insandan insana geçmeye başladı!

Çin'de ortaya çıkan yeni kuş gribi virüsünün, tekrar mutasyon geçirerek, insandan insana geçmeye başladığı anlaşıldı. Henüz bir salgın ortaya çıkmamışsa da önlem alınması gerekiyor.

07 Ağustos 2013 16:05

ntvmsnbc'nin, İngiliz bilim dergisi "British Medical Journal"da yer alan bir makaleye dayandırdığı habere göre, Çin'de 32 yaşındaki bir kadına, kuş gribinden hasta olan babasından virüs bulaştığı açıkladı. Makalede, iki hastanın da yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
32 yaşındaki kadının, hastalanmadan birkaç hafta önce tavuk pazarına giden babasının aksine, canlı hayvanlarla bir temasının olmadığı, hastanede babasının bakımını üstlendikten sonra virüsü kaptığı ifade edildi.
 

Sadece hayvanlardan bulaşıyordu

 
Çin'deki söz konusu vakaya kadar, kuş gribi virüsünün yeni türü "H7N9"un mutasyona uğrayarak insandan insana bulaştığıyla ilgili bir bulguya ulaşılamamıştı.
 
Bilim insanları, "H7N9" kuş gribi virüsünün bu vakaya kadar, sadece hastalığa yakalanmış hayvanlarla, doğrudan temasa geçmiş insanlara bulaştığını belirtti.
 
Bilim insanları bu aşamada bir salgından bahsetmenin söz konusu olmadığını ancak olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.
 

Şu ana kadar 43 kişi öldü

 
Çin'in doğusunda 30 Haziran'dan bu yana 133 vakada H7N9 virüsü tespit edildi. 43 kişinin de bu hastalıktan yaşamını yitirdiği belirlendi.

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