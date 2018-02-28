Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı geri döndü

Türk Hava Yolları’nın (THY) Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören uçak Adnan Menderes Havalimanı’na geri dönmek zorunda kalırken, seferden de çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının İzmir- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirecek TK-2909 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 12.10’da Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören uçağın pilotu, durumu Hava Trafik Kontrol Merkezine bildirdi. THY uçağı alınan onayın ardından Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.

THY uçağı yapılan kontrollerin ardından seferden çekildi.(DHA)











