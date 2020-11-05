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Sağlık

Kuş gribi geri döndü: 330 bin tavuk itlaf edilecek

05 Kasım 2020 10:18

Japonya'nın Kagawa eyaletinin Mitoyo şehrindeki bir çiftlikte çok sayıda tavuğun ölmesi sonrası yapılan testlerde kuş gribinin ölümlere neden olduğu ortaya çıktı.

Çiftlik yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildi.

Kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi. Öte yandan çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.

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