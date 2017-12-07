'Kuş Dili' UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Doğu Karadeniz yöresinde insanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan 'ıslık dili' UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Doğu Karadeniz'in derin vadiler arasında yankılanan ve yöre insanlarının birbirleriyle anlaşmasını sağlayan "ıslık dili"nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesine ilişkin kararın, oy birliğiyle alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli unsurlarından birinin daha, somut olmayan kültürel dünya mirası olarak koruma altına alındığı belirtildi.

Güney Kore'de karar alındı

Doğu Karadeniz'in yalçın dağlarından yükselen, halk arasında "kuş dili" olarak da bilinen, yüzlerce yıllık "ıslık sesi"nin artık UNESCO listesinde olduğu bildirilen açıklamada, "Derin vadiler arasında yankılanan ve insanların birbirleriyle anlaştığı 'ıslık dili' UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı." ifadesi yer aldı.

Yaşanılan dönemdeki teknolojide adeta kaybolmaya yüz tutan iletişim geleneğinin, Güney Kore'nin Jeju adasında gerçekleştirilen UNESCO toplantısında listeye alındığı kaydedildi.

Hıdırellez de gündemde

Türkiye ve Makedonya'nın ortak bir dosya olarak sunduğu "Hıdırellez"in de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirilmek üzere UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda görüşüleceği belirtildi.