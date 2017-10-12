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Kuruyemiş devine kayyım atandı

'FETÖ'den tutuklanan şirket sahipleri, geçen kasımda tahliye edilmişti

12 Ekim 2017 22:32

Aydın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından il merkezli Tuğba Kuruyemiş'e kayyım atandı.

Aydın'da 1980'de kurulan ve ülke genelinde 63 mağazası bulunan 'Tuğba Kuruyemiş Şekerleme Gıda Meşrubat İnşaat Turizm Yerli Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin sahipleri, geçen yıl ‘FETÖ'ye yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Şirketin kurucusu Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra geçen kasım ayında tahliye edilmişti.

Ancak, Tonkul Ailesi'nin şirketlerinden Tuğba Kuruyemiş'e, yürütülen soruşturma kapsamında kayyım ataması istemi gündeme geldi. Savcılığın istemini değerlendiren Aydın Sulh Ceza Hakimliği, Tuğba Kuruyemiş'e kayyım atadı.

Kayyım ataması kararı ile birlikte şirketin yönetimi TMSF'ye geçti. 

TIKLAYIN - ‘FETÖ’den tutuklanan kuruyemiş devinin sahibi tahliye edildi

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