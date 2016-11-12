‘FETÖ’den tutuklanan kuruyemiş devinin sahibi tahliye edildi

Aydın'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Ahmet Tonkul, tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Aydın'da darbe girişiminin ardından 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Türkiye çapındaki 65 şubesiyle Aydın'ın en önemli firmalarından olan Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul, çok sayıda işadamı, esnaf ve akademisyenle birlikte gözaltına alındı.

Ahmet Tonkul, 4 Ağustos günü tutuklandı, oğlu Fatih ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 3 Eylül'de tutuklanan Nazilli Devlet Hastanesi eski Başhekimi Nail Ündağ da tahliye oldu.