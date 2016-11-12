T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’den tutuklanan kuruyemiş devinin sahibi tahliye edildi

Ahmet Tonkul, 4 Ağustos günü tutuklanmıştı

12 Kasım 2016 00:04

Aydın'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Ahmet Tonkul, tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Aydın'da darbe girişiminin ardından 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Türkiye çapındaki 65 şubesiyle Aydın'ın en önemli firmalarından olan Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul, çok sayıda işadamı, esnaf ve akademisyenle birlikte gözaltına alındı.

Ahmet Tonkul, 4 Ağustos günü tutuklandı, oğlu Fatih ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 3 Eylül'de tutuklanan Nazilli Devlet Hastanesi eski Başhekimi Nail Ündağ da tahliye oldu.

ETİKETLER

fetöahmet tonkultuğba kuruyemiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24