Kuruyemiş devinin ortağı darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ülke çapında şubeleri bulunan Aydın merkezli Tuğba Kuruyemiş firmasının ortaklarından Ahmet Tonkul da gözaltına alındı.

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Aydın merkezli Tuğba Kuruyemiş firmasının ortaklarından Ahmet Tonkul ve kardeşlerinin evinde arama yapıldı. Ahmet Tonkul, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İlk dalga operasyonunda gözaltına alınan 29 iş adamından 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önceki gece ikinci dalga operasyon için düğmeye basan Aydın polisi, 78 iş adamını daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında İzmir'de de onlarca mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'in patronları Ahmet Tonkul ve Fatih Tonkul da yer aldı. Gözaltına alınarak emniyette getirilen iş adamları arasında AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in kardeşi Ömer Erdem ve kuzeni İsmail Erdem de bulunuyor.

Erdem açıklama yaptı AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, gözaltındaki kardeşi Ömer Erdem'in 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıyla bağlantısını kopardığını söyleyerek, "Yargıya güveniyoruz" dedi.

Gözaltına alınan isimler arasında, Çetin Dokuzlu, Haluk Ancın, Fetay Eliçelik, Zafer Çamlıca, Mehmet Tuğcu, Bilal Tuğcu, Nural Özçöllü, İbrahim Uşaklı, Semih Ergen, Adem Koyuncu, Şaban Koyuncu, Mesut Kibar, Salih Günçen, Kemal Arslan, Mehmet Yapar, Bülent Karslı, İhsan Aksoy, Ahmet Rıfat Apaydın, Hakan Bingöl, Şerafettin Bingöl, Ömer Faruk Tabak, Serkan Konyalı, Cihan Tosun, Mustafa Yakabay, Ali Dut, Ramazan Eroğlu, Şerafettin Tanrıkulu, Mustafa Yapar, Cemaleddin Özdemir, Mehmet Yorgun, İnan Sarıkavak, İbrahim Engin Akkuş, Orhan Çağrıcı bulunuyor.