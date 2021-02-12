"Kuruluş Osman'ın ekibi, Burak Özçivit'in tavırları nedeniyle seti bıraktı" iddiası

Menajer Özgür Aras, Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tavırlarından ötürü, yönetmen ekibinin seti bırakıp gittiğini iddia etti.

Menajer Özgür Aras, Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.



Sosyal medya platformu Youtube üzerinden yayın yapan Milyon TV adlı kanalın "Üçü Her Yerde" programında konuşan menajer Aras, Özçivit'in set ekibine yönelik kırıcı hareketlerde bulunduğu söyledi.

Aras, açıklamasında, "Bu anlatacağım olay iki ay önce yaşandı. Burak bir gün sete çok öfkeli gelmiş. Set ekibindeki insanlara kötü davranmış, ters konuşmuş. İnsanların kalbini kırmış. Kuruluş Osman'ın görüntü yönetmeni Turgay Aksoy, ekibiyle birlikte seti bırakıp gitmiş." dedi.