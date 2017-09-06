Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dihaber Muhabiri Deniz Nazlım, kapatılmalarına rağmen gazetecilik yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Baskıyı aşamamak, gerçeği topluma aktarmaya engel değil” dedi. Gazete Sujin Muhabiri Duygu Erol da “Medyanın ataerkil diline çuvaldız niyetine” diye yola çıktıklarını belirterek, “Bugün kurulduğumuz günden daha güçlüyüz” diye konuştu.

Dihaber muhabiri Deniz Nazlım ve Gazete Sujin Ankara muhabiri Duygu Erol ile konuşan Evrensel’den Tamer Arda Erşin’in haberi şöyle:

Geçen yıl KHK ile kapatılan DİHA ve JİNHA’nın ardından Dihaber ve Gazete Şujin de yine KHK ile kapatıldı. Dihaber Ankara Muhabiri Deniz Nazlım ve Gazete Sujin Ankara Muhabiri Duygu Erol çalıştıkları kurumların kapatılmasını gazetemize değerlendirdi. Deniz Nazlım, Dihaber’den önce Dicle Haber Ajansı (DİHA) olarak yayın yaptıklarını hatırlatarak, “Yayın hayatına 2002 yılında başlayan DİHA’ya yaklaşık bir sene içinde 46 kez erişim engeli geldi. Tabii DİHA üzerindeki baskıları sadece erişim engeliyle sınırlandırmak mümkün değil birçok DİHA çalışanı sistematik olarak gözaltına alındı ve haber yapmak için malzemelerine el konuldu. Çoğu arkadaşımızın haberleri, kamuoyuna duyurduğu bilgilere ‘devlet sırrı’ denilerek tutuklama gerekçesi yapıldı” dedi.

“Ne kapatılma, ne de tutuklama...”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında “kalıcı bir yaptırım” düşüncesiyle ajanslarının kapatıldığını ifade eden Nazlım, “70 üzerinde arkadaşımızın katledilmesiyle büyük bedeller veren bir gelenek olarak, gazeteciliğin mekanlara sığmayacağını düşünüyoruz. Mekan değil, zamanın gazetecilik için en uygun dönem olduğu düşüncesindeyiz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik” dedi.

Nazlım, “Genelde şöyle yaygın bir anlayış gelişti; DİHA’nın yerine Dihaber kuruldu. Böyle bir süreç yok. Dihaber, bir grup özgür basın geleneğinde yıllarını vermiş gazetecinin ortak fikriyle oluşmuş ve 9.5 aylık yayın hayatında bir çok önemli habere imza atmıştı. Kuruluş fikri tam da buradan çıkmıştı, OHAL ve çatışma sürecinin ruhunu, özetini, yaptığı sıcak haberler, yazdığı öykü ve portrelerle anlatmak istedi. Bunu eksikliklere rağmen 9.5 ayda yaptığını düşünüyoruz. Hükümet gerçeklere sadece 9.5 ay tahammül edebildi” diye konuştu. Nazlım, Dihaber’in kapatılmasının ardından da gazetecilik yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Bizim gazeteciliğimiz iktidarın baskısını günlük yaşamda hızlı taktiklerle aşmaktır. O kafeden, beri kafeye, diğer kaynak başka bir kaynağa. Ne kapatılma, ne gözaltı ne tutuklama ne daha ilerisi. Baskıyı aşamamak, gerçeği topluma aktarmaya engel değil” dedi.

İlk kadın ajansından sonra haber sitesi

Gazete Sujin Ankara Muhabiri Duygu Erol, ilk kadın haber ajansı JİNHA’nın kapatılmasının ardından Sujin ile yollarına devam etmek istediklerini dile getirerek, “Gazete Şûjin, yayın hayatına başladığından bugüne kadınlara çizilen ‘makbul kadınlık’ sınırlarını tanımadı. Şûjin, kadın odaklı habercilikte ‘Özel olan politiktir’ şiarıyla öz savunmaya geçerek, kadın bedenine ve yaşamına saldıran ataerkilliği ve erkek basını ifşa etmek için ‘çuvaldız’ niyetine ortaya çıktı. Şiddete, tacize, tecavüze maruz bırakılan, ezilen, ayrımcılığa maruz kalan kadınların sesi oldu” diye konuştu.

“Kadın haberciliği susmayacak”

Haklarında verilen kapatma kararı sonrasında toplumda öteki görülenlerin sesinin kısılmaya çalışıldığını ifade eden Erol, OHAL ile birlikte iktidarın tüm demokratik kurumları baskı altına almak için kapatma girişimlerinde bulunduğunu söyledi. Erol, “Bu kurumlardan biri de biziz. Bugün kurulduğumuz günden daha güçlüyüz. Bizler; Deniz Fırat’lardan, Gurbeteli Ersözler’den, Nujiyan Erhan’dan aldığımız güç ile kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü, katliamı, çocuğa yönelik istismarı ve bunları korumaya, aklamaya çalışanları teşhir etmeye kalemimizle, fotoğraf makinemizle devam edeceğiz. Kadın haberciliği susmayacak” diye konuştu.