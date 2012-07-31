Kuruçeşme Arena'da müzik keyfi tarih oluyor!

Cennet Koyu projesiyle gündeme gelen Astaş Holding, 15.000 m2’lik Kuruçeşme Arena arazisini satın aldı. Şirket, boğazın gözde konser mekanı Kuruçeşme Arena'ya otel inşa edeceğini açıkladı.

200 metreye yakın Boğaz cephesine sahip araziye yapacağı otel için Mandarin Oriental Hotel Group ile ortak proje geliştiren Astaş Holding, uluslararası sermayenin de Türkiye ’ye yatırım yapmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Astaş Holding, Kuruçeşme’de gerçekleştireceği otel projesi dışında Sultanahmet’te de yine Mandarin Oriental Hotel Group ile bir başka otel projesi daha hayata geçirmeyi hedefliyor. Her iki projenin yatırım tutarı ise 500 milyon dolar olarak öngörülüyor.

Şirketin iki yıldan bu yana mal sahipleri ile görüşme maratonunu sürdürdüğü ifade edilirken, arazi Astaş Holding Grubu’na ait olan Esta şirketine dahil edildi.

'500 milyon dolarlık yatırım'

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı yaptığı değerlendirmede; “Dünyanın en lüks otel işletme markalarından biri olan Mandarin Oriental Hotel Group’un şu an 28 ülkede 45 oteli bulunuyor. Hong Kong merkezli, efsanevi servisleriyle tanınan lüks otel grubunu Türkiye ’ye getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mandarin Oriental Hotel Group ile Bodrum’da başlayan işbirliğimizi İstanbul ’a taşımaya karar verdik. Satış sözleşmesini tamamladığımız Kuruçeşme-Arena arazisinde inşa edeceğimiz otel projesinin dışında Sultanahmet’te gerçekleştireceğimiz otel projesinde de yine Mandarin Oriental Hotel Group ile işbirliği yapıyor olacağız. İki proje için toplamda 500 milyon dolar yatırım tutarı ön gördük. Bunun dışında Mandarin Oriental Hotel Group ile Türkiye dışında da projeler geliştirme konusunda prensip anlaşmasına vardık. Sadece dünyanın en önemli lüks otel markasını Türkiye ’ye getirmiş olmakla kalmadık, aynı zamanda yabancı sermayenin Türkiye ’ye yatırım yapması için de zemin oluşturmuş olduk” diye konuştu.