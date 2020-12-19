"Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Şahin Tin yediği kebapların fişini belediyeye yazdırdı; habere erişim engeli getirildi!

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine, "O zaman aç değiller" karşılığını veren AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırdığına ilişkin haber, Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişimden kaldırıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırdığına ilişkin haber Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişimden kaldırıldı.

Mahkeme, haberin yayınlandığı gün olan 17 Aralık'tan bir gün sonra yapılan başvuruyu jet hızıyla değerlendirdi ve aynı gün haberin Şahin Tin'in "kişilik hakkını ihlal edici nitelikte bulunduğu değerlendirilmekle erişim engelleme talebi yönünden kabulüne dair" karar verdi.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan "kuru ekmek" polemiğinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" derken, AKP Denizli milletvekili Şahin Tin "O zaman aç değiller" karşılığını verdi.

Altay konuşmasında "Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şeyler giriyor. Kuru ekmek giriyor" dediği sırada AKP Denizli milletvekili Şahin Tin, "O zaman aç değiller" diye bağırdı. CHP'li Altay, "Bu tutanağı alacağım. Bak göreceksin, milletten özür dileyeceksin" diyerek karşılık verdi.