Kurtuluş çevre dostu enerjide



Dünya genelinde artan emisyon gazlarına rağmen küresel ısınmayı sınırlandırmak için hala bir şans olduğunu dikkat çeken Dünya İklim Konseyi, yeni hazırladığı raporu Berlin’de kamuoyuna sundu.

Raporda hızlı bir şekilde fosil enerji kaynaklarından vazgeçilmesini tavsiye eden bilim insanları, kömür, doğalgaz ve petrol yerine çevre dostu enerjilere yatırım yapılmasını istedi.

Bunun düşünüldüğü gibi pahalı bir girişim olmadığını belirten uzmanlardan Ottmar Edenhofer, “Yeryüzünü kurtarmak dünyaya mal olmuyor“ diye konuştu.

Raporda yer verilen hesaplamaya göre, yılda yüzde 1,6 ila 3 oranındaki bir büyüme, alınan iklim koruma önlemleri sonucu sadece yüzde 0,06 oranında gerileyecek.

Uzmanlar, iklimin korunması nedeniyle ülke ekonomisinin zayıflamasından endişe eden politikacıların bu şekilde ikna edilebileceğine işaret ediyor.

Çaba gösterilmesi halinde küresel ısınmanın 2 santigratla sınırlandırılabileceği belirtilen raporda, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarının 2010 yılına oranla yüzde 40 ila 70 oranında azaltılması gerektiği ifade edildi.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin bugün artık daha ucuz ve ulaşılabilir olduğunu belirten uzmanlar, küresel ısınmanın durdurulması konusunda bir diğer avantajın da hava kirliliğinin azalması olduğunu ve bunda Çin'in önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Dünya İklim Konseyi'nin açıkladığı son rapor, hazırlamakta olduğu ana raporun üçüncü ayağını oluşturuyor.