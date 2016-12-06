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Politika

Kurtulmuş'tan 'gâvur' açıklaması: Anadolu'da Hacca gitmiş adama bile "gâvur" deniyor

"Nefret suçu işleyecek, gayrimüslimlere 'gavur' diyecek biri değilim"

06 Aralık 2016 13:21

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bizim bu bağımsızlık meselesini ciddiye almamız lazım. Bizim için bağımsızlık gâvura 'gâvur' diyerek karşısına dikilebilmektir" sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Kurtulmuş, "Beni tanıyorsunuz. Ben nefret suçu işleyecek, gayrimüslimlere ‘gavur' diyecek biri değilim. Eşimin memleketinde 'gâvur hacı' diye bir lakap var. Hacca gitmiş adama bile gâvur deniyor. Neden deniyor? Çünkü adam zulmediyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Bizim için bağımsızlık gavura 'gavur' diyebilmektir!

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün yazdığım "gâvur" eleştirisi üzerine aradı. Söyledikleri şunlardı Kurtulmuş'un:

Ben “gâvur” diyerek gayrimüslimleri kastetmemiştim. “Gâvur” ile “gayrimüslim” arasında net bir çizgi çizmiştim.

- Ne dediğimi yazılı metinden okuyorum:

- “Bizim için gâvur, gayrimüslime verilen isim değildir. Bizim lügatimizde gâvur, despota, zalime, emperyaliste verilen isimdir. Hatta Anadolu’da bazı yerlerde hâlâ kullanılır, “Gâvur gibi adam” derler. Adam Müslüman’dır ama zalim bir adamdır, haksızlık yapan bir adamdır, onu söylemek için gâvur gibi adam derler.”

- Eşimin memleketinde “gâvur hacı” diye bir lakap var. Hacca gitmiş adama bile gâvur deniyor. Neden deniyor? Çünkü adam zulmediyor.

- Siz bana “Müslüman zalime niye gâvur demiyorsunuz” diye soruyorsunuz ya... Anadolu demiş zaten. Biz de o anlamda diyoruz.

- Beni tanıyorsunuz. Ben nefret suçu işleyecek, gayrimüslimlere “gavur” diyecek biri değilim.

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Numan Kurtulmuş’a bu açıklaması için teşekkür ediyorum.

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