Kurtulmuş'tan Bekaroğlu'na yanıt

HSP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, genel başkan yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirirken, ''Ben söyleyeceğimi söyledim, o da söyleyeceğini söyledi'' dedi.

İstanbul- HSP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı. Kurtulmuş, camiye gelişinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, HSP ile AKP'nin bütünleşmesi konusundaki teklifi konusunda bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusunu ''Ekleyeceğim bir şey yok'' diye cevapladı.

HSP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine de Kurtulmuş, ''Ben söyleyeceğimi söyledim, o da söyleyeceğini söyledi'' dedi.