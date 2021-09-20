Kurtulmuş: Z kuşağında birinci parti açık ara AK Parti'dir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü Adalet Yürüyüşü'nün ardından Z kuşağı tartışmasının başladığını belirterek "Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır. Onun için istedikleri algıyı yapsınlar hiç bunlara takılmayın, gerçekleri kendileri de görüyorlar. Kendileri de anket yaptırıyorlar, bütün yapılan anketlerde onların Z kuşağı dediği 18-30 yaş arasındaki gençlerde birinci parti AK Parti’dir hem de açık ara AK Parti’dir" dedi.

Kurtulmuş, Edirne'de Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada "İstanbul inşallah yeniden güçlü bir konuma gelecek. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacağız. Bir de İstanbul'da yarım kalan bir hesap var, geçen seçimden malum. O hesabı da 2024'te inşallah sandıklarda göreceğiz ve AK Parti, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanacak inşallah" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin her alanda yaptığı güzel işlerin yanında savunma sanayinde fevkalade başarılı işlere imza attığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye savunma sanayinde olağanüstü yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye'nin helikopter motorunu, füze motorunu, tank motorunu yapmakta olduğunu görüyoruz ve Allah'ın izniyle birkaç sene içinde uçak motorunu dahi yapacak bir noktaya gelecektir. Türkiye İHA'ları, SİHA'larıyla dünyanın en önemli ülkelerinden oldu. Zor şartlarda olmasına rağmen yeniden ekonomisini düzelterek çok önemli başarıyı yakalamaya doğru süratle yürüyor. Birileri bardağın boş tarafına baksın, karamsar tablolarla Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışsın dursun. Herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Güzel Anadolu irfanı ne diyor 'Güzel bakan güzel görür, kötü bakan kötü görür'. Biz güzel bakacağız ve milletimizin güzel bakmasını temin edeceğiz. Birileri karamsar tablolar çizmeye çalışsın dursun. Türkiye yılın ikinci çeyreğinde salgın şartlarına rağmen yüzde 21 büyüyerek dünyadaki ikinci büyümeyi yakalayan ülke oldu. Şimdi kenarda durup ahkam kesiyorlar. 'Efendim ekonomi şöyle...' Biz de ne zorluklar olduğunu biliyoruz, halkımızın hangi zorlukları yaşadıklarını biliyoruz ama Türkiye tezgahı dağıttırmadan ekonomide güçlü bir şekilde."

"Gençlerde birinci parti AK Parti’dir, hem de açık ara AK Parti’dir"

Birkaç yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yaptığını anımsatan Kurtulmuş, bu yürüyüşün ardından Türkiye’de eş zamanlı olarak "Z kuşağı" tartışması başlatıldığını dile getirdi.

Her kuşağın farklılıkları olduğuna değinen Kurtulmuş, “Benim çocuklarımla aramdaki kuşak farkı da öyle. Bu Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır. Şunu demeye başladılar: ’Efendim genç kuşak AK Parti’den uzaklaşıyor'. Bütün bunları söyleyebilmek için Z kuşağı meselesini getirdiler” ifadesini kullandı.

AK Parti gençliğinin hem itirazını yapıp hem de çözümlerini ortaya koyarak Türkiye’nin daha ileriye gitmesini sağladığını söyleyen Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar Z kuşağı etrafında fırtınalar yaratıyorlar ya biz de diyoruz ki hiç meraklanmayın, sizin Z kuşağı diye tanımladığınız en genç kuşak Türkiye’nin garantisidir, geleceğinin garantisidir. Ve inşallah çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. Türkiye’nin teminatı da Türkiye’nin en genç kuşağıdır. Dünyayı daha iyi görmeyi, daha iyi eğitim almayı daha ciddi şekilde sosyalleşmeyi başarabilecek imkanları olan bir kuşaktır. Onun için istedikleri algıyı yapsınlar hiç bunlara takılmayın, gerçekleri kendileri de görüyorlar. Kendileri de anket yaptırıyorlar, bütün yapılan anketlerde onların Z kuşağı dediği 18-30 yaş arasındaki gençlerde birinci parti AK Parti’dir hem de açık ara AK Parti’dir." (AA)