Kurtulmuş: Türkiye'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz

Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ORDU, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin her platformda yalnızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, \"Türkiye\'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Gücümüzü artırarak bu devamlılığımızı sürdüreceğiz\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 9\'uncu Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi\'ne katılmak üzere bugün Ankara\'dan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi. Bakan Kurtulmuş havalimanından karayoluyla Kültür Sanat Merkezi\'ne geçerek, burada kongrenin açılış programına katıldı.

Kongreye 332\'si yurt içinden, 64\'ü yurt dışından olmak üzere toplam 396 başvurunun olduğu, yapılan değerlendirme sonucunda 205 bildirinin kabul gördüğü, kongrede sunulacak bildirilerin 170\'inin Türkiye\'den, 35\'inin yurt dışından; Azerbaycan, Çin, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya (Moskova, Başkurtistan, Tataristan), Sırbistan ve Türkmenistan\'dan oluştuğu belirtildi.

Açılış programında Türk Halk Kültürünü anlatan tanıtım filmi gösterilirken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Orgütü ÜNESCO tarafından, \'Yaşayan İnsan Hazineleri\' listesine alınan Rizeli atma türkü ustalarından şair Osman Efendioğlu tarafından sunulan atma türkü büyük beğeni topladı.

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak her alanda güçlenerek büyümeye devam edeceklerini vurgulayarak, \"Biz her alanda var olacağız. Güçlü ve büyük bir Türkiye, sadece nüfusu çok olan bir Türkiye değildir. Sadece ekonomik olarak gelişen bir Türkiye değildir. Sadece teknolojisi güçlü olan bir Türkiye değildir. Toplumsal hayatı, siyaset mekanizması, halk ve devletin arasındaki irtibatı güçlü olan, halkın, milli kültürün güçlü olduğu ve bu güçlü kültürün de millet tarafından bilindiği, benimsendiği uluslararası alanda bunları bütün dünyaya tanıtıldığı bir Türkiye\'dir. Bu anlamda var olmaya, güçlü olmaya devam edeceğiz\" dedi.

BATI VE DOĞU KÜLTÜRÜNÜN KÖKLERİ BU COĞRAFYADADIR

Türkiye\'nin iki asırdan fazla zamandır büyük bir mücadele verdiğini, \'yerli ve milli kültür\' derken bunun yanlış anlaşılmamasını da isteyen Bakan Kurtulmuş, \"İki asırdır bu memlekette büyük bir mücadele veriyoruz. En az iki asır değil daha öncesi de var. İki alanda bağımsızlığını kazanmamış olan bir ülkenin asla tam manasıyla bağımsız olması mümkün değildir. Milli kültürden, milli kültürel bağımsızlığımıza sahip olmak ve buna paralel olarak ekonomik ve teknolojik bağımsızlığa sahip olmak. Biz iki asırdır bunun mücadelesini veriyoruz. Biz yerli ve milli kültür derken sakın ha, birileri yanlış anlamasın, yanlış anlatmaya kalkmasın. Yerli ve milli kültürden kastımız Anadolu toprakları içerisindeki sadece bir tek kültürü anlatmak değil. Bu coğrafyada var olan bütün kültürel zenginliğe sahip olmaktır. Batı ve Doğu kültürünün kökleri bu coğrafyadadır\" diye konuştu.

NATO TATBİKATINDAKİ REZALETİ GÖRDÜNÜZ

Türkiye\'nin UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçildiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, NATO tatbikatında yaşananlara da değinen Bakan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

\"Türkiye UNESCO\'da önemli bir adım atıyor. Birkaç hafta evvel yapılan seçimlerde Türkiye UNESCO\'nun yürütme kurulu üyeliğine seçildi. Gerçekten büyük bir başarıdır, Türkiye\'yi, bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. UNESCO gibi uluslararası bir platformda söz sahibi olarak var olmak bakımından önemlidir. Ama daha önemlisi şu, birileri Türkiye\'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye\'yi siyaseten yalnızlaştırmaya, hatta uluslararası alanda izole etmeye gayret ediyor. En son NATO tatbikatındaki rezaleti gördünüz. Çok şey konuşuldu, o konuyla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Kabul edilebilir bir şey değildir, \'Efendim bir memurumuz yapmış, yanlış yapmış, ayıp etmiş\' diyerek çocukça bir mazeretle de üstü örtülebilecek bir rezalet değildir. Bu adım en somut şey. Ama her platformda Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Hayır, yalnızlaşmayacağız. Türkiye\'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Gücümüzü artırarak bu devamlılığımızı sürdüreceğiz.\"

Bakan Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra salonda açılan sergiyi gezdi. Kongrenin ise 3 gün süreceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI