T24 LogoT24 Logo
Politika

Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)

MÜZEYİ GEZDİ, RIZVANİYE KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

14 Nisan 2018 21:11

MÜZEYİ GEZDİ, RIZVANİYE KÜLLİYESİ\'Nİ ZİYARET ETTİ
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa\'da beraberindeki heyetle birlikte Türkiye\'nin en büyük, dünyanın ise sayılı müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi\'ni gezdi. Haleplibahçe Mahallesi\'nde bulunan 200 dönümlük alana inşa edilen kompleksteki müzeyi dolaşıp yetkililerden bilgi alan Bakan Kurtulmuş, ziyaretçilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Mozaik müzesindeki savaşçı \'Amazon kadınları\'nın dünyada ilk olarak mozaiğe resmedildiği eserleri inceleyen Kurtulmuş, ardından Balıklıgöl bölgesinde yer alan tarihi Rızvaniye Külliyesi\'ni ziyaret etti. Külliyede, ney kursundaki öğrencilerle sohbet eden Kurtulmuş, eline aldığı neyi üflemeyi denedi. Daha sonra ki el sanatları atölyeleri ve buradaki üretilen eserleri inceleyen Kurtulmuş, Kapalı Çarşı\'da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MÜZEYİ GEZDİ RIZVANİYE KÜLLİYESİ ZİYARET ETTİ KültürTurizm Bakanı Numan KurtulmuşTürkiyeArkeoloji MüzesiHaleplibahçe MahallesiBakan KurtulmuşMozaikKurtulmuşBalıklıgölRızvaniye KülliyesiKülliyedeDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24