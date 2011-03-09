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Politika

Kurtulmuş: Selçuk yerine Erbakan Üniversitesi olsun

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, 85 yaşınd vefat eden eski Başbakanlardan ve eski SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın isminin Konya'daki Selçuk Üniversitesi'ne verilmesini &oum

09 Mart 2011 02:00

T24 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, 85 yaşınd vefat eden eski Başbakanlardan ve eski SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın isminin Konya'daki Selçuk Üniversitesi'ne verilmesini önerdi.

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'dan sürpriz bir öneri geldi. Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Necmettin Erbakan isminin Konyalılar tarafından yaşatılması gerektiğini söyledi.

HAS Parti lideri şu açıklamayı yaptı: ''Rahmetli Erbakan Hocamızın ismi bir üniversite hocası olması dolayısıyla Konya Selçuk Üniversitesine verilebilir. Selçuk Üniversitesinin ismi Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilebilir."

Saadet Partisi liderliğini uzun süre götüren Numan Kurtulmuş, 2010 yazında parti içindeki bölünmeyle birlikte SP'den ayrılıp HAS Parti'yi kurmuştu. Kurtulmuş ve Fatih Erbakan arasındaki söz düellosu gazetelere yansımıştı.


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