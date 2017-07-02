Kurtulmuş, ‘İçme Suyu Arıtma Tesisi’ açılışında konuştu: ABD, YPG’ye dünyanın en iyi silahlarını veriyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lapseki Belediyesince "32. Kiraz Festivali" kapsamında düzenlenen "İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde konuşma yaptı. ABD’nin YPG’ye siyah desteğine değinen Kurtulmuş "Ellerine dünyanın en iyi silahlarını veriyorlar. Amaçları bu millete diz çöktürmek için emperyalistlerin uşağı olan bu terör örgütlerini yeniden kullanmaktır" dedi.

Yeni Çağ’da yer alan habere göre, “15 Temmuz akşamı birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yola devam edeceklerini” söyleyen Kurtulmuş, "15 Temmuz'da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi, öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynı şekilde şehitlerimizi, gazilerimizi onlara duyduğumuz minneti şükranı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

"İç savaş çıkarmak istediler"

Kurtulmuş, “15 Temmuz 2016'da hain bir çetenin, aynı uluslararası emperyalist niyetlerin bir parçası olarak bu millete yeniden diz çöktürmek istediğini” vurguladı. O güçlerin Türkiye'de iç savaş çıkarmak istediğini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin işgali olan bu projeyi hayata geçirmek istediler. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Gazilerimizden ve milyonlarca kardeşimizden Allah razı olsun. Direndiniz ayağa kalktınız. Aynı Çanakkale'deki ecdadınız gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki ecdadınız gibi emperyalistlerin uşaklarına, onların kuklalarına ve arkasındaki güçlere müsaade etmediniz. Bu millet büyük bir millet. Bir asır sonra aynı sınavı aynı başarıyla geçti. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza başka şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin güney sınırlarında yıllardır besledikleri, büyüttükleri PKK'yı başka bir ad altında yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Adı da PYD, YPG vesaire diyorlar. Ellerine dünyanın en iyi silahlarını veriyorlar. Amaçları bu millete diz çöktürmek için emperyalistlerin uşağı olan bu terör örgütlerini yeniden kullanmaktır. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. Ne DAEŞ ne PKK asla müsaade etmeyeceğiz. Hangi silahları verirlerse versinler Türkiye olarak milletin desteğiyle birlikte terör örgütlerinin hepsini Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle bertaraf edeceğiz. Biz değil, terör örgütleri ve onları destekleyenler diz çökecekler."

"15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece her yerdeyiz"

Kurtulmuş, bunun bir şartı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi milli menfaatlerimizi, milli onurumuzu Türkiye'nin değerlerini maneviyatımızı asla unutmayacağız. Biz biriz, beraberiz, hep beraber hepimiz Türkiye'yiz. Türkiye'deki bu dirliği, birliği bozmak isteyenlere de cevabımızı inşallah 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye'nin her yerinde göstereceğiz. Çanakkale'de de göstereceğiz, Lapseki'de de göstereceğiz. Allah Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermesin. Kalplerimizi, kollarımızı birbirimizden ayırmasın. Adımlarımız istikametimiz, inancımız ve yüreğimiz sağlam olsun."