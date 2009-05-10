Kurtulmuş: Gülen dönsün, parti kursun

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Fethullah Gülen cemaatini politize olmakla suçladı. Kurtulmuş, "Seçimde bize tuzak kurdular. AKP ile çok yakın ilişki içinde oldular. Bu çevre ilk kez bu kadar politize oldu. Buyursunlar partilerini kursunlar" dedi.



Haber Türk gazetesinde çıkan habere göre, SP lideri Kurtulmuş, partisinin Gülen cemaatine bakışını şöyle anlattı:



"Biz bir siyasi parti, Fethullah Gülen Hocaefendi ise bir cemaattir. Biz parti olarak, memleketin bütün insanlarına ulaşmayı, onlardan oy ve destek almayı umarız. Dolayısıyla biz Gülen cemaatine ya da diğer başka gruplara, sivil toplum kuruluşlarına da bu ana çerçevede bakarız.

Ancak pratik olarak son seçim kampanyasında Hocaefendi'ye yakın olan kurum ve kuruluşlar Saadet Partisi'ne uzak bir tavır sergiledi. Bunlar AKP ile çok yakın ilişkiye girdi. Daha da önemlisi bu çevre ilk kez bu kadar politize oldu."



Her tartışmada onun ismi var



SP lideri Kurtulmuş, 'Gülen cemaatinden potansiyle kazanmak için özel çabanız olacak mı?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Hocaefendi'yle ilgili sorunlardan birisi şu: Herhangi bir meseleyi tartışıyoruz. Hocaefendi'nin ismi gündeme geliyor. Peki Hocaefendi nerede? ABD'de.

Aslında Türkiye'de siyasette Ergenekon, falanca parti filanca parti konuşulurken, hep Fethullah Gülen ismi ortaya çıkıyor ve bir gölge etrafından tartışmalar yapılıyor.

Başından beri şunu söylüyorum: Eğitim alanında Hocaefendi'nin grubunun hakikaten milletin büyük bir kısmının benimsediği çok güzel örnekleri var.

Hocaefendi'nin yerinde olsam Türkiye'ye gelirdim. Türkiye'de yetkili bir yerde olsam gelmelerinin temin ederdim. Eğer, eğitimin çok üstünde siyasi faaliyetler şeklinde dönüştürmek istiyorlarsa da buyursunlar gelsinler, partilerini kursunlar. Bizim kendi çizgimiz açık ve net. Biz özgürlükçü, adaletçi bir çizgideyiz. Yerli, milli bir siyaset yapıyoruz. Anti-emperyalist ve maneviyatçı bir çizgide siyaset yapıyoruz."



