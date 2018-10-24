Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)

\'CHP\'YE YÜKLENDİ\'

Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı\'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı\'nda coşkulu kalabalığa hitap eden Kurtulmuş, AK Parti\'nin siyasi ideolojisinden söz etti. AK Parti\'yi \'devletin milletle bütünleşmesi hareketi\' olarak tanımlayan Kurtulmuş, \"AK Parti, Türkiye\'yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adıdır. AK Parti, birinci özelliği itibari ile yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti\'nin ikinci özelliği, reformcu bir siyasi parti olmasıdır. AK Parti, bu memlekette millete dayanır, millete güvenir. Milletin önündeki engellerin açılması için reformları önemli bir ödev, önemli bir sorumluluk olarak kabul eder\" diye konuştu.

\'KÖTÜ KOMŞU ADAMI EV SAHİBİ YAPAR\'

2007 yılında, \'Cumhurbaşkanını halk seçsin\' şeklindeki teklifin Meclis\'te kabul görmediğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Başka localara bağlı olanlar düğmeye bastılar. Milletten korkanlar, milleti asla beğenmeyenler, milleti adam etmeye, milleti bir şekilde hizaya sokmaya çalışanlar, \'Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz\' dediler. Cumhurbaşkanını seçtirmediler, kaos çıkardılar, 27 Nisan muhtırasını hazırladılar. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Parlementoda Cumhurbaşkanını seçtirmediler, biz millete gittik. Millet dedi ki, \'Bundan sonra Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz.\' İlk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan\'ı millet kendi oyları ile seçti.\"

\'MİLLET ESKİYE RAĞBET ETMİYOR\'

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin, \'Seçilirsek parlementer sisteme döneceğiz\' vaadini de eleştiren Kurtulmuş, \"Millete güvenen kararından korkmaz, milletin yanlışla ittifak edeceğini düşünmez. 24 Haziran\'da söylediler mi? Söylediler. İttifak kurdular ve dediler ki, \'Eğer biz seçilirsek eski sisteme döneceğiz. Yani cumhurbaşkanını artık halk seçmeyecek. Kim seçecek? Kapalı kapılar ardındakiler seçecek. Yok öyle yağma. Eğer eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı. Bu millet eskiye asla rağbet etmiyor\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI