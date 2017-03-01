Kurtulmuş: Bütün telaş halkın seçmesi; biliyorlar ki milletin camisinden geçmeyen cumhurbaşkanı olamayacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "Önümüzdeki 16 Nisan referandumunda millet ayaklarındaki prangalardan kurtulacak, daha hızlı şekilde yürümeye devam edecektir" dedi. Anayasa teklifine gelen tepkilere de değinen Kurtulmuş, "Bütün telaş cumhurbaşkanını halkın seçmesiBiliyorlar ki cumhurbaşkanını bu millet seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisinden, mescidinden geçmeyen, milletin şarkısını, türküsünü söylemeyen, milletin tarihiyle medeniyetiyle barışık olmayan hiçbir kimse bu ülkede bundan sonra cumhurbaşkanı olamayacak" diye konuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen konferansta konuşan Kurtulmuş, Türkiye'de vesayetçi sistem ile cumhurbaşkanları, başbakanlar, kurum ve kuruluşlar arasındaki kavganın sona ermesi, çift başlılığın ortadan kaldırılması, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması için cumhurbaşkanlığı hükümet modeline ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye'nin sürekli darbe tehdidiyle önünün kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"1960 darbesinden bu yana Türkiye, sürekli darbe tehdidiyle milletin önünün kesildiği bir yerdi. 1960, 1970, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007, arkasından da maalesef 15 Temmuz 2016'da bu milletin önü kesilmeye çalışıldı ancak şunu açık şekilde söylemek mümkündür. Bütün bunlara rağmen rahmetli Menderes ile başlayan bu haksızlıklara, bu zulümlere, bu engellemelere rağmen millet yolunu açtı, ilerledi bu günlere geldi. Önümüzdeki 16 Nisan referandumunda da millet önünü açacak, ayaklarındaki prangalardan kurtulacak, daha hızlı şekilde yürümeye devam edecektir. Bütün telaş cumhurbaşkanını halkın seçmesi. Tek adam hikayeleri de buradan kaynaklanıyor. Biliyorlar ki cumhurbaşkanını bu millet seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisinden, mescidinden geçmeyen, milletin şarkısını, türküsünü söylemeyen, milletin tarihiyle medeniyetiyle barışık olmayan hiçbir kimse bu ülkede bundan sonra cumhurbaşkanı olamayacak."