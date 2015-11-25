Kurtulan Rus pilot: Kendimi iyi hissediyorum

Suriye sınırında dün Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağının kurtulan pilotu, Lazkiye'de Rus hava üssünde sağlık kontrolünden geçti. Russia Today muhabiri Roman Kosarev'e konuşan pilot, kendini iyi hissettiğini söyledi.

Kosarev, "Pilot hava üssüne gece yarısı getirildi. Birbirimizi kahvaltıda gördük. En azından dış görünüşte iyi gözüküyor. Doktorlar sağlığının tehlikede olmadığını söyledi" ifadesini kullandı. Pilot, 12 saatlik kurtarma operasyonun ardından üsse getirilmişti.

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türk hava sahasını ihlal ettiği belirtilen Rus Su 24 tipi savaş uçağına, devriye görevindeki 2 F-16 savaş uçağı tarafından müdahalede bulunulmuştu. Uçak, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında, Suriye toprakları içindeki Bayırbucak bölgesine düşmüştü. Rusya uçağın iki pilotundan birinin karadan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirtmişti.