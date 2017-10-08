'Kurtlar Vadisi Vatan' oyuncuları Osmaniye'de

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- \'KURTLAR Vadisi Vatan\' filminin tanıtımı için Osmaniye\'ye gelen Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak hayranlarıyla buluştu.

Yönetmenliğini Serdar Akar\'ın üstlendiği, 15 Temmuz darbe girişimini ele alan filmin ünlü oyuncuları Park 328 Alıveriş Merkezi\'nde sevenleriyle bir araya geldi. Filmin başrol oyuncusu, \'Kurtlar Vadisi\' dizisiyle tanınan Necati Şaşmaz ve beraberindekilere alışveriş merkezine gelen hayranları yoğun ilgi gösterdi. Şaşmaz, gördüğü ilgiden memnun olurken, evlere 14 yıldır her perşembe akşamı evlere misafir olduklarını belirterek, \"Demlemiş olduğunuz çayları beraber yudumluyorduk. Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle de böyle gösterimler bahanesiyle sizlerle beraber olma fırsatını bulmuş olduk\" dedi. Diziye bir süre ara verildiğini belirten Şaşmaz şöyle devam etti:

\"İnşallah \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filminin vizyonu bittikten sonra, şubat ayı gibi televizyonda da dizi olarak karşınızda olacağız. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar, yapılmış planlar vardı. Ama unuttukları bir şey vardır. Bu milletlin iradesi ve Allah\'ın en iyi plan yapıcı oluşu, o en iyi planı yaptı ve bütün planları bozdu. Bu sebeple o gece itibariyle, 15 Temmuz gecesi itibariyle, gazilerimize sıhhatler, şehitlerimize rahmetler diliyorum. Siz vatan evlatları onlar gibi bu göreve hazır olduğunuzu da biliyorum. Biz elimizden geleni yaptık. O gün darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı, bu gün yaşamış olduğumuz Kuzey Irak\'taki sınırımızda yaşadığımız sıkıntıları yaşamış olacağımızı Kurtlar Vadisi Vatan filminde gösterdik.\"

Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak\'ta kısa birer konuşma yaparak hayranlarına teşekkür etti. Buluşmanın ardından program, Kurtlar Vadisi Vatan filminin gösterimiyle devam etti.



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