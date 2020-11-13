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Kürtçe tiyatro oyunu, Şanlıurfa'da da yasaklandı

13 Kasım 2020 19:26

İBB Şehir Tiyatroları'nın kasım programında yer alan "Bêrû" adlı Kürtçe oyununun sahnelenmesi, İstanbul'un ardından Şanlıurfa'da da yasaklandı. Yasak, kararı valilik tarafından alındı.

İstanbul'da sahnelenmesine saatler kala yasaklanan Kürtçe tiyatro oyunu “Bêrû” Şanlıurfa'da da yasaklandı.

Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) Dario Fo'nun oyunu 'Bêrû'yu (Yüzsüz), 14 Kasım'da Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'nda sahneleyecekti. Barodan bugün yapılan açıklamaya göre, oyun Şanlıurfa Valiliği tarafından süresiz olarak yasaklandı.

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TIKLAYIN - Kürtçe tiyatro oyunu, "genel kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle sahnelenmesine saatler kala yasaklandı

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