Kürtçe sinema dergisi Temaşe yayın hayatına başladı. Dergi dünya sineması ve Kürt sinemasına dair içerikleri bir araya getirecek.

Üç ayda bir yayınlanacak olan ve tamamı internet üzerinden yayım yapacak derginin imtiyaz sahibi ve sorumluları Mehmûd Beyto ve Cihan Ulus. Derginin ilk sayısında yabancı yönetmenler ile Kürt yönetmen Ali Kemal Çınar'ın filmlerine ilişkin yazılar, Mizgin Arslan’ın 'Kürt Sineması: Yurtsuzluk, sınır ve ölüm' kitabı ve sinemaya dair birçok konu işlendi.

Dergiyle ilgili T24'e konuşan Temaşe ekibinden Rıdvan Halil, Kürt yayıncılığının siyasal ve ekonomik nedenlerle süreklilik sağlayamadığına vurgu yaparak "Şu ana kadar yüzlerce yayın değişik sebeplerden dolayı ya yayın hayatını sonlandırdı ya da kapatıldı. İnanıyoruz ki, sanayi devrimini göremeyen, modern çağı layıkıyla yaşayamayan Kürtler, dijital çağdan tam anlamıyla istifade edip ciddi bir sıçrama göstereceklerdir. Bu noktada tüm yayınlarımızı dijital olarak okuyucuya direkt sunuyoruz. Bu sayede karşılaşabileceğimiz bir sürü sorunu direkt atlamış olmanın vereceği rahatlıkla umut ediyoruz ki, Temaşe uzun soluklu olacaktır"dedi.

Kürtçe'nin değişik dönemlerde değişik seviyelerde yasaklara maruz kaldığını belirten Halil, "Kürtçe herhangi bir ifade yüzünden ceza aldığımız dönemlerden şuan konuşup yayın yapabildiğimiz günlere geldik. Her ne kadar doğal bir hak olan Kürtçe eğitimin önündeki engeller kalkmamış olsa da, bunun ortaya çıkardığı sorunları özel çalışmalarla gidermeye çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki Temaşe, bu noktada üzerine düşen vizyonu da, misyonu da yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.